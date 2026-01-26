Росіяни всю ніч тероризували Запоріжжя: що відомо про наслідки

Наслідки атаки

Російські війська в ніч на 26 січня завдали удару по місту Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу та пошкодження житлової забудови.

Про це повідомив очільник Запорізька ОВА Іван Федоров.

За його словами, удару зазнав Запорізький район. У Вільнянську спалахнула пожежа, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна та понівечені фасади.

Попередньо, минулося без постраждалих

Росіяни також атакували місто Запоріжжя, ворог завдав чотири удари. 38-річна жінка та 69-річний чоловік отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Запоріжжя.