Росіяни втретє за день атакували Запоріжжя: є нові постраждалі (фото)

Наслідки удару по Запоріжжю 14 листопада / © Запорізька ОВА

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Пізно ввечері в суботу, 14 листопада, російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

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«Ворог атакував Вознесенівський район Запоріжжя. Попередньо, травмовано п’ятеро людей», — написав він.

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Згодом начальник Запорізької ОВА уточнив, що серед постраждалих — 80-річна жінка.

«Внаслідок атаки пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку та припарковані автомобілі. На місці влучання виникла пожежа», — додав він.

© Запорізька ОВА

Семікін також зазначив, що загалом у місті ввечері сталося вісім «прильотів». Інші місця влучань та наслідки ворожої атаки встановлюються.

Зазначимо, що це вже не перша російська атака на Запоріжжя протягом суботи. Раніше цього ж дня окупанти завдали ударів по Хортицькому та Вознесенівському районах міста. Внаслідок обстрілів, зокрема, були пошкоджені житлові будинки, а поранення дістали майже 20 людей.

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Вранці 14 листопада Михайло Семікін повідомив, що РФ завдала удару по об’єкту інфраструктури в Заводському районі. Поранення отримав 32-річний чоловік. Внаслідок удару було пошкоджено будівля, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували займання

Таким чином, російські війська втретє атакували місто впродовж одного дня, збільшивши кількість постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, напередодні, 13 листопада, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Космічному районі міста Запоріжжя, після чого там виникла пожежа.

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