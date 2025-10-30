- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1117
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни втретє за місяць атакували ТЕС у різних регіонах України
Через атаку на ТЕС у різних регіонах країни серйозно пошкоджено обладнання.
Російські війська у ніч проти 30 жовтня вкотре атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних регіонах України.
Про це повідомили в ДТЕК.
Через ворожі удари по кількох ТЕС цієї ночі було серйозно пошкоджено обладнання. Триває робота над усуненням наслідків.
«Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень», — наголосили в ДТЕК.
Там додали, що від початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 210 разів.
Нагадаємо, Росія вкотре масовано атакувала Україну у ніч проти 30 жовтня із застосуванням ракет та безпілотників. Очільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила про чергову ворожу атаку на енергосистему України. За її словами, ремонтні бригади, рятувальники та енергетики перебувають у повній готовності, щоб оперативно розпочати відновлення живлення та усунення пошкоджень, спричинених ударами.
У всіх регіонах України 30 жовтня запроваджено графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності через атаку. Погодинні відключення світла застосовуються від 08:00 до 19:00 обсягом від 1 до 2 черг.