Укрaїнa
1117
1 хв

Росіяни втретє за місяць атакували ТЕС у різних регіонах України

Через атаку на ТЕС у різних регіонах країни серйозно пошкоджено обладнання.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська атака на ТЕС ДТЕК

Російська атака на ТЕС ДТЕК / © ДТЕК

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 30 жовтня вкотре атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних регіонах України.

Про це повідомили в ДТЕК.

Через ворожі удари по кількох ТЕС цієї ночі було серйозно пошкоджено обладнання. Триває робота над усуненням наслідків.

«Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень», — наголосили в ДТЕК.

Там додали, що від початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 210 разів.

Нагадаємо, Росія вкотре масовано атакувала Україну у ніч проти 30 жовтня із застосуванням ракет та безпілотників. Очільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила про чергову ворожу атаку на енергосистему України. За її словами, ремонтні бригади, рятувальники та енергетики перебувають у повній готовності, щоб оперативно розпочати відновлення живлення та усунення пошкоджень, спричинених ударами.

У всіх регіонах України 30 жовтня запроваджено графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності через атаку. Погодинні відключення світла застосовуються від 08:00 до 19:00 обсягом від 1 до 2 черг.

