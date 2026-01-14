ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
529
1 хв

Росіяни вигадали підступний спосіб захистити свою бронетехніку: деталі

Дрони зафіксували кадри, на яких видно російську бронетехніку на ЗАЕС.

Катерина Сердюк
Запорізька атомна елекростанція

Запорізька атомна елекростанція / © Associated Press

Росіяни ховають свою бойову техніку на Запорізькій атомній електростанції. У такий спосіб ворог зосередив свою військову техніку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі «КИЇВ24».

«Там є і бронемашини, там є і автотранспорт, там є і реактивні системи залпового вогню. Тобто він використовує ядерний об’єкт як військовий. Це величезне порушення. Це — злочин», — наголосив Владислав Волошин.

За його словами, про це на весь світ мають кричати експерти МАГАТЕ.

Раніше стало відомо, що ЗАЕС втратила живлення.

«Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації», — наголосили в Міненерго.

529
