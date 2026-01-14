- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 529
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вигадали підступний спосіб захистити свою бронетехніку: деталі
Дрони зафіксували кадри, на яких видно російську бронетехніку на ЗАЕС.
Росіяни ховають свою бойову техніку на Запорізькій атомній електростанції. У такий спосіб ворог зосередив свою військову техніку.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі «КИЇВ24».
«Там є і бронемашини, там є і автотранспорт, там є і реактивні системи залпового вогню. Тобто він використовує ядерний об’єкт як військовий. Це величезне порушення. Це — злочин», — наголосив Владислав Волошин.
За його словами, про це на весь світ мають кричати експерти МАГАТЕ.
Раніше стало відомо, що ЗАЕС втратила живлення.
«Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації», — наголосили в Міненерго.