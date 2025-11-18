Росіяни використовували цивільних як "живий щит" у Покровську: серед них була дитина

Армія Росії / © Associated Press

Реклама

У Покровську триває розслідування за фактом можливого воєнного злочину. За даними Донецької обласної прокуратури відомо, що окупанти використовували цивільних як «живий щит».

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

«За даними слідства, 10 листопада 2025 року військові держави-агресора грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права. Близько 14:30 командир одного з підрозділів зс рф, перебуваючи на зв’язку з підлеглими, які увійшли до Покровська, віддав наказ використовувати цивільних як „живий щит“», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Реклама

Наразі за даними прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом можливого воєнного злочину, що кваліфікується як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідчі стверджують, що під час так званої «зачистки» житлового сектору окупанти вели перед собою чоловіка, жінку та 13-річну дитину, піддаючи їх таким чином смертельній небезпеці.

«Нині проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, причетних осіб і з’ясування подальшої долі цивільних», — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило перехоплену розмову, в якій жителька прикордонної Бєлгородської області РФ розповідає про випадки бомбардування російською авіацією власної території.

Реклама

Кореспондентка ТСН провела день в Оріхові, на собі відчувши, як ворог влаштовує полювання на людей, перетворюючи кожен вихід з укриття на смертельну небезпеку.