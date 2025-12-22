Росіяни викрали українців на Сумщині: Зеленський розповів нові подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт захоплення та депортації мешканців прикордонного села Грабовське Сумської області. Окрім цивільних осіб, до рук російських окупантів потрапила група українських військовослужбовців.

Про це він розповів під час урочистого заходу до Дня працівників дипломатичної служби, що відбувся у Києві 22 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, попри заклики до евакуації у населеному пункті залишалися десятки людей.

Реклама

«Там залишалося 52 людини — громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так ставляться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть. Що стосується наших військових — 13 наших військових у полоні також», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 20 грудня російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії.

Більшість із них — люди похилого віку, які раніше відмовилися від евакуації.