Росіяни "вимкнули" світло жителям у 5 областях України: що з графіками

Російські дрони та артилерія знову атакували енергооб’єкти України, спричинивши нові відключення світла у п’яти областях. Водночас увечері по всій країні діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомило «Укренерго».

Унаслідок атак дронів по енергетичній інфраструктурі, а також артилерійських обстрілів у прифронтових районах, станом на ранок 23 березня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У тих місцях, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх масштабних російських обстрілів у понеділок по всій території України від 17:00 до 22:00 діятимуть обмеження:

для промисловості запроваджуються графіки обмеження потужності,

для населення — погодинні відключення електроенергії.

Інформацію про час і тривалість відключень за конкретною адресою слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

До слова, навесні відключення світла будуть короткими (якщо не буде обстрілів), проте влітку через спеку вони стануть довшими. Нардеп Сергій Нагорняк пояснив це критичними пошкодженнями теплової та гідроенергетики, які більше не можуть покривати вечірні піки. Ситуацію рятує бізнес, який активно встановлює промислові акумулятори: наразі є 500 МВт потужностей, а до зими очікується 800 МВт, що допоможе балансувати систему.