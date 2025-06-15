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Росіяни випалили на тілі полоненого "Слава Росії": що кажуть лікарі про видалення
Лікарі взялися допомогти українському захисникові, звільненому з полону, прибрати з тіла напис «Слава Росії», який випалили росіяни.
Лікарі розпочали процедуру видалення напису «Слава Росії» з тіла українського військового, який росіяни випалили на тілі у бійця під час перебування у полоні.
Про це у соцмережах розповіли директор національної програми «Неопалимі» Максим Туркевич та лікар-дерматолог Олександр Туркевич.
За словами Олександра Туркевича, бійця звати Андрій. Він потрапив у полон 15 місяців тому після поранення.
Медики пояснили, що процедура видалення напису полягала в ін’єкції полінуклеотида, який у косметології й медицині використовують для стимуляції регенерації клітин та тканин.
«Це відправна точка в нашій мандрівці до шкіри без цих гидотних слів», — зазначив Олександр.
Своєю чергою Максим Туркевич додав, що сьогодні у Андрія була перша процедура у рамках лікування, лікарі готують рубець до агресивнішого втручання. За кілька місяців від надпису залишиться лише легкий слід, запевняють медики.
Раніше у ГУР підтвердили автентичність моторошного фото військовополоненого з випаленим на шкірі написом «Слава Росії».