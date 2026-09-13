ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1996
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вже добу атакують захід України: Польща підняла авіацію

Для захисту прикордонних регіонів Польща також перевела наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у стан повної готовності.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Польща підняла винищувачі

Польща підняла винищувачі / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 13 вересня, у Польщі підняли авіацію у зв’язку з атаками російських безпілотників на заході України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

«Повідомляємо, що у зв’язку з активністю російських безпілотних літальних апаратів, які завдають ударів по цілях у західній частині України, було підвищено готовність окремих сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Польща. У повітряному просторі діє військовий гелікоптер, який виконує завдання, пов’язані з моніторингом ситуації та забезпеченням безпеки», — йдеться в повідомленні польського командування Збройних сил.

Зазначається, що операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до тих, що постраждали від російських ударів.

Атака по заходу України — що відомо

У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

В Івано-Франківську також чути звуки вибухів. Там працює ППО.

Через безперервний повітряний терор Росії частина мешканців західних регіонів залишилася без електропостачання.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie