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Росіяни вже добу атакують захід України: Польща підняла авіацію
Для захисту прикордонних регіонів Польща також перевела наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки у стан повної готовності.
Сьогодні, 13 вересня, у Польщі підняли авіацію у зв’язку з атаками російських безпілотників на заході України.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.
«Повідомляємо, що у зв’язку з активністю російських безпілотних літальних апаратів, які завдають ударів по цілях у західній частині України, було підвищено готовність окремих сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Польща. У повітряному просторі діє військовий гелікоптер, який виконує завдання, пов’язані з моніторингом ситуації та забезпеченням безпеки», — йдеться в повідомленні польського командування Збройних сил.
Зазначається, що операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до тих, що постраждали від російських ударів.
Атака по заходу України — що відомо
У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.
В Івано-Франківську також чути звуки вибухів. Там працює ППО.
Через безперервний повітряний терор Росії частина мешканців західних регіонів залишилася без електропостачання.