Росіяни вже добу атакують захід України: Польща підняла авіацію

Польща підняла винищувачі / © Associated Press

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Сьогодні, 13 вересня, у Польщі підняли авіацію у зв’язку з атаками російських безпілотників на заході України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

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«Повідомляємо, що у зв’язку з активністю російських безпілотних літальних апаратів, які завдають ударів по цілях у західній частині України, було підвищено готовність окремих сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Польща. У повітряному просторі діє військовий гелікоптер, який виконує завдання, пов’язані з моніторингом ситуації та забезпеченням безпеки», — йдеться в повідомленні польського командування Збройних сил.

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Зазначається, що операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до тих, що постраждали від російських ударів.

Атака по заходу України — що відомо

У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

В Івано-Франківську також чути звуки вибухів. Там працює ППО.

Через безперервний повітряний терор Росії частина мешканців західних регіонів залишилася без електропостачання.

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