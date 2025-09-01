- Дата публікації
Росіяни вже за 7 км від Лимана: "Осман" про загрозу повторної окупації міста і дивні пріоритети командування
Лиман: битва за логістику — командир з «Айдару» б’є на сполох і скаржиться на дивні пріоритети командування.
Російські окупанти просуваються на Лиманському напрямку, намагаються взяти під контроль логістичні шляхи Сил оборони, і вже наблизилися до Лимана на відстань 7 км.
Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
«На Лиманському напрямку гарних прогнозів поки немає. У першу чергу ворог працює над контролем наших логістичних шляхів, унаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше міста і наблизився до Лимана на відстань 7 км», — написав він.
Бунятов наголосив на важливості першочергового знищення ворожих екіпажів БпЛА. Тенденцію у застосуванні високоточної зброї він називає дуже дивною.
«Командування готове витрачати HIMARS на вороже скупчення піхоти з 30–50 осіб, але ціль «екіпаж ФПВ», який за тиждень може уразити приблизно таку ж кількість нашої піхоти або перекрити логістику, що призведе до просування ворога, вважає недоцільною», — скаржиться «Осман».
Натомість, за його словами, ворог вважає наші екіпажі БпЛА пріоритетними цілями і, окрім стандартних засобів, регулярно наводить по них авіацію.
Нагадаємо, що російські окупанти захопили Лиман у травні 2022 року. 1 жовтня 2022-го українські війська увійшли до міста і звільнили його від російських окупантів.