Росіяни вже за 7 км від Лимана: "Осман" про загрозу повторної окупації міста і дивні пріоритети командування

Ворог тисне на Лиман

Російські окупанти просуваються на Лиманському напрямку, намагаються взяти під контроль логістичні шляхи Сил оборони, і вже наблизилися до Лимана на відстань 7 км.

Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«На Лиманському напрямку гарних прогнозів поки немає. У першу чергу ворог працює над контролем наших логістичних шляхів, унаслідок чого має можливість просуватися. Останні дні активно працює північніше міста і наблизився до Лимана на відстань 7 км», — написав він.

Лиман на карті

Бунятов наголосив на важливості першочергового знищення ворожих екіпажів БпЛА. Тенденцію у застосуванні високоточної зброї він називає дуже дивною.

«Командування готове витрачати HIMARS на вороже скупчення піхоти з 30–50 осіб, але ціль «екіпаж ФПВ», який за тиждень може уразити приблизно таку ж кількість нашої піхоти або перекрити логістику, що призведе до просування ворога, вважає недоцільною», — скаржиться «Осман».

Натомість, за його словами, ворог вважає наші екіпажі БпЛА пріоритетними цілями і, окрім стандартних засобів, регулярно наводить по них авіацію.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Лиман у травні 2022 року. 1 жовтня 2022-го українські війська увійшли до міста і звільнили його від російських окупантів.