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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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765
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Росіяни взяти Суми не зможуть, але є інша серйозна загроза: експерт про небезпеку для міста

Наразі найскладнішою ділянкою фронту є Сумський напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ. / © ТСН.ua

Наразі російська армія не зможе взяти місто Суми. Втім, окупанти можуть наблизитися до обласного центру. Наразі найскладнішою ділянкою фронту є Сумський напрямок.

Про це заявив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, реальним є сценарій, за якого окупанти можуть підійти на відстань 20-25 км та почати обстрілювати місто КАБами, артилерією, FPV-дронами.

“Я не кажу, що це станеться цього місяця. Це навіть не про червень, не про липень. Але такий негативний сценарій ми повинні передбачати, оскільки у російської армії він дійсно є”, - наголошує Ступак.

Тим часом ситуацію на Сумському напрямку експерт називає складною, де у березні росіяни перейшли в наступ і поступово почали збільшувати контроль території на Сумщині.

“Станом на 28 травня, згідно з даними аналітиків порталу DeepState, російська армія контролює близько 67 кв. км території Сумської області, й ще приблизно 60-65 - це сіра зона. Вього прямо та опосередковано - близько 130 кв. км. Це досить багато”, - висловився Ступак.

Загроза для міста Суми

Армія РФ контролює чотири прикордонних селища на Сумщині. Втім, військовий аналітик Денис Попович також вважає, що загрози для міста Суми немає. Окупанти намагаються просуватися в напрямку Юнаківки, Біловодів та Локні.

Тим часом військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що РФ хоче "крити" Суми з артилерії. Мета росіян - це аж ніяк не створення так званої “санітарної зони”.

Речник УВ “Курськ” Ярослав Чепурний наголошує, що війська РФ штурмують населені пункти на Сумщині. Українські Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Курському напрямку.

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