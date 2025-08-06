Росіяни з артилерії розстріляли службовий автомобіль ДСНС: є жертви (фото)

Наслідки обстрілу в Нікополі / © ДСНС

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Увечері в середу, 6 серпня, російська окупаційна армія зі ствольної артилерії здійснила обстріл міста Нікополя на Дніпропетровщині. В результаті прямого влучання в автомобіль ДСНС загинув 23-річний рятувальник.

Про це повідомили у ДСНС, опублікувавши фото з місця обстрілу.

Рятувальники потрапили під вогонь ворожої артилерії під час обстеження території після попереднього обстрілу. Один з них — 23-річний старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижняк отримав поранення несумісні із життям.

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Загалом у Нікополі через артобстріл загинули троє людей. Окрім рятувальника, загинуло ще двоє цивільних.

© ДСНС

Поранень зазнали ще четверо осіб, серед них — три працівники ДСНС та один цивільний чоловік.

© ДСНС

Нагадаємо, вранці 6 серпня російські окупанти завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок обстрілів з різної зброї загинули двоє людей, 12 — зазнали поранень. Четверо з поранених — діти.