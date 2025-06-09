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Росіяни - за 20 км від Сум: влада повідомила, чи є загроза ударів FPV-дронами
Наразі російські війська активно атакують місто Суми “Шахедами”.
На деяких ділянках армія РФ перебуває за 20 кілометрів від міста Суми. Це створює загрозу ударам FPV-дронами по місту. Втім, наразі таких обстрілів не фіксували.
Про це заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в ефірі "Суспільного".
З його слів, наразі безпілотники цього типу не долітають до обласного центру.
"Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення", - зазначив він.
Натомість російська армія активно атакує Суми безпілотниками "Шахед", а також нещодавно обстріляла місто із реактивної системи залпового вогню дальньої дії.
Загроза для міста Суми
7 червня аналітики DeepState повідомляли, що після захоплення сіл Кіндратівка та Олексіївка війська РФ підійшли на критичну відстань до Сум. За їхніми даними, з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту.
В ОВА наголошують, що ситуація у прикордонних районах Сумщини залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони. Підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає. Натомість вивезення людей з населених пунктів на кордоні триває.
Зауважимо, ОSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко повідомив, що росіяни захопили 10 населених пунктів в регіоні. Окупанти просуваються далі та наближаються до Сум.