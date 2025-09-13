ТСН у соціальних мережах

"Росіяни за три місяці окупують схід": Зеленський прокоментував чутки

Ситуація на полі бою дійсно непроста, але Сили оборони України контролюють фронт.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею чутки про те, що темпи просування російської армії дозволять окупувати схід України через три місяці.

Про це він сказав під час конференції YES 2025.

«Їм [росіянам] не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою», — наголосив український лідер.

За його словами, росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою.

«Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання — на сході, але вони в дуже складних умовах», — зазначив Зеленський.

При цьому президент України визнав, що ситуація на полі бою дійсно непроста.

«Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони — працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни — працюють інші лінії і РЕБ», — зазначив він.

Володимир Зеленський додав, що насамперед важливо розуміти, що Сили оборони контролюють фронт.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що місто Куп’янськ Харківської області та його околиці перебувають під контролем українських військ. Водночас окупанти накопичують сили на північних околицях міста.

