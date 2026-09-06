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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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289
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Росіяни заявили про «взяття» важливого міста на Донеччині: в ОВА розкрили правду

За даними Донецької ОВА, ситуація в Святогірську — дуже складна: фронт поруч, росіяни нещадно обстрілюють місто.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Місто на Донеччині

Місто на Донеччині / © Associated Press

Російські пропагандистські ресурси заявили про «захоплення» Святогірська, що на півночі Донецької області. В ОВА спростували це, а ролики, які поширюють в російських пабліках, називають постановочними.

Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін, перебуваючи у місті.

«Фронт поруч»: що відбувається у Святогірську на Донеччині

Він наголосив, що Святогірськ залишається під контролем України, але визнав, що ситуація в місті дуже складна: фронт поруч, росіяни нещадно обстрілюють Святогірськ.

Він додав, що постійні ворожі атаки створюють загрозу для людей та інфраструктури.

«Попри це, місто тримається, місцева влада продовжує працювати й забезпечувати його життєдіяльність у тих умовах, які дозволяє безпекова ситуація», — сказав посадовець.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за останньою інформацією від американських аналітиків, російська армія продовжує наступ на кількох ділянках фронту. Водночас українські військові проводять контратаки та повертають втрачені території.

Українські сили останнім часом просунулися на півночі Харківської області, на схід від Слов’янська та в районі Новопавлівки. Тим часом ворожа армія продовжувала наступальні операції на напрямку Костянтинівка — Дружківка.

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