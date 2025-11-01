Росіяни заходять до Покровська з півдня: аналіз ситуації від DeepState

Покровськ на мапі DeepState 1 листопада 2025 / © Deepstatemap

Російські окупанти продовжують заходити до Покровська, просочуючись через оборонні позиції Сил оборони на півдні міста.

Про це повідомили у суботу, 1 листопада, аналітики DeepState.

За їхніми даними, ворог використовує ділянки на відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного.

«Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує „сіру зону“ його диверсійно-розвідувальної діяльності. Останні дні зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне, а також наявна фіксація на північних околицях, де к*цапської піхоти стає більше», — йдеться у повідомленні.

Аналітики DeepState відзначають, що ворожі групи осідають в місті, створюючи спостережні пункти та пілотні позиції.

«Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити», — зауважили у повідомленні.

Аналітики пов’язують появу вищого військового керівництва в районі Покровська з діями різноманітних спеціалізованих підрозділів, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив уже не одну сотню піхоти.

«Поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника», — підсумували у DeepState.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський прибув на Покровський напрямок. За його словами, оточення чи блокування міст немає, військові роблять все для здійснення логістики.

Раніше повідомлялось, що штурмовики військової розвідки України розпочали масштабну десантну операцію у Покровську, де тривають запеклі бої. Джерела в Силах оборони казали про те, що до операції залучено кілька вертольотів, а керує нею особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває безпосередньо на місці подій.

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке повідомив, що оборону міста Покровська на Донеччині тримають понад 1000 українських солдатів, деякі з яких опинилися в тилу російських позицій.