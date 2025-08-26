Росіяни захопили села на Дніпропетровщині: чи є загроза подальшого наступу

Ворог зайшов до Запорізького та Новогеоргіївки

Реклама

Російські війська продовжують наступальні дії вздовж адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей. За останніми даними, противник увійшов до населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка, де намагається закріпитися і накопичує сили для подальшого просування.

Про це повідомляє DeepState.

Тактика окупантів: «безкінечна» піхота та дрони

За інформацією військових аналітиків, росіяни практично не застосовують важку техніку, натомість діють піхотою, активно використовуючи дрони та інші засоби вогневої підтримки. Часто застосовується тактика так званих «флаговтиків» — раптових проривів невеликими групами з метою закріплення на нових позиціях.

Реклама

Активні бої тривають уже кілька тижнів у районі Маліївки. Ворог намагається просочитися вглиб території та закріпитися у сусідніх селах, зокрема у Вороному. Саме там бійці 225-го окремого штурмового полку нещодавно проводили зачистку.

Напрямок наступу: Зелене Поле — Темирівка

Нове просування російських військ відбулося з боку села Зелене Поле та району Темирівки. Частина експертів раніше припускала, що наступ може розвиватися у напрямку Гуляйполя, однак нинішня ситуація свідчить про іншу тактику ворога. Ймовірно, окупанти намагаються обійти українську оборону з боку Комишувахи та Маліївки, які їм так і не вдалося захопити.

Ситуація на фронті: контроль і спротив

Сили оборони України роблять усе можливе для стабілізації ситуації та недопущення подальшого просування ворога вглиб області. Водночас росіяни продовжують кидати на штурми «безкінечну» піхоту, намагаючись скористатися чисельною перевагою.

Попри локальні втрати територій, ситуація не є критичною. Українські військові тримають оборону та реагують на будь-які зміни на лінії фронту.

Реклама

Раніше у Дніпропетровській області вночі було неспокійно — працювали сили ППО. Росіяни атакували регіон.

Також ворог ударив по Запоріжжю. Пошкоджені обʼєкти промислової інфраструктури.