Росіяни захопили ще один населений пункт на Запоріжжі — DeepState
DeepState також повідомляє, що окупанти мають просування на Харківщині та Дніпропетровщині.
Російські війська окупували село Успенівку в Запорізькій області та просунулися далі на захід у напрямку села Солодкого.
Про це повідомили оглядачі ресурсу DeepState, опублікувавши 9 листопада оновлені карти бойових дій.
За інформацією аналітиків, просування ворога зафіксовано також в районі ще одного населеного пункту на Запоріжжі — Охотничого, розташованого південніше Успенівки.
DeepState також повідомляє, що окупанти мають просування поблизу Степової Новоселівки на Харківщині та Злагоди на Дніпропетровщині.
Раніше на картах DeepState було позначено, що ворог окупував сусіднє з Успенівкою село Павлівку.
Однак 6 листопада речники Сил оборони Півдня України заявили, що інформація, оприлюднена ресурсом DeepState, про захоплені ворогом території у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності.
Українські військові стверджували, що в районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з бригад утримує там оборону.
Нагадаємо, напередодні, 8 листопада, аналітики DeepState повідомили про значні розбіжності в заявах різних військових управлінь щодо контролю над територіями на Запоріжжі, які можуть сягати 6-8 км.