Росіяни закріпилися у прикордонні на Сумщині: у ЗСУ пояснили небезпеку і тактику окупантів

Російські військові / Архівне фото / © Укрінформ

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати прикордоння на Сумщині. Підрозділам армії РФ вдалося зачепитися за околиці населеного пункту, розташованого впритул до державного кордону.

Про ситуацію розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Ситуація у Грабовському

За словами речника, росіяни контролюють лише південну частину селища і зберігають там свою присутність. Бойові дії у селі не припиняються, відбуваються постійні зіткнення з Силами оборони України.

«Далі вони просунутися не можуть, але тим не менш у самому селищі, яке є прикордонним, вони зараз закріплені», — зазначив Трегубов.

Головна складність оборони Грабовського — географічна. Селище розташоване безпосередньо на лінії кордону, тому там відсутня оперативна глибина. Це означає, що фізично неможливо побудувати оборонні рубежі «перед» селом, щоб не пустити ворога.

Скільки росіян зайшли у Грабовське

Військові оцінюють чисельність російського угруповання в цьому районі приблизно в 100 осіб. Це не щойно мобілізовані новобранці, а підготовлені військовослужбовці мотострілецької бригади армії РФ.

«Це відносно звичайні їхні бійці… Але це люди, які пройшли підготовку», — уточнив Трегубов.

Чи є загроза прориву оборони

Наразі ознак підготовки до масштабної стратегічної наступальної операції на цьому напрямку немає. Військові схиляються до думки, що ця атака має іншу мету.

На думку Трегубова, це схоже на «одиничну операцію», яку ворог проводить заради інформаційного або політичного ефекту — щоб звітувати про «захоплення» нових метрів української землі.

Нагадаємо, вночі, 20 грудня, російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії. Через загострення безпекової ситуації на прикордонні в Краснопільській громаді Сумщини зріс попит на евакуацію.