Росіяни жаліються, що потрапили у три "котли" під Покровськом: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Покровськ

Російські «воєнкори» скаржаться на важку ситуацію, яка склалася для окупантів на Покровському напрямку. Вони пишуть, що ЗСУ оточили загарбників одразу у трьох «котлах», позбавивши їх шляхів відходу.

Речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов у коментарі 24 Каналу прокоментував повідомлення у Мережі про три «котли» для росіян під Покровськом.

Чи справді окупанти потрапили в оточення під Покровськом?

Військовий зауважив, що говорити про оточення противника і «котли» зарано.

«Не будемо настільки забігати наперед. Є, скажімо так, декілька місць, де росіян добре притисли. Побачимо, чи зможуть вони звідти вибратися», – пояснив Трегубов.

Тим часом ворожі «воєнкори» жаліються, що українські дрони відстежують та знищують російські конвої із постачанням. Спроби противника перекинути підкріплення під Покровськ закінчуються їхнім знищенням.

Що відбувається у районі Добропілля

Наші військові створили три кільця оточення російських підрозділів на Добропільському виступі, повідомив військовий оглядач Денис Попович.

Експерт пояснив: перше кільце «відрізає шматки вух» російського «зайця», друге — його «голову», а третє — основу виступу, звідки росіяни раніше просувалися.

У кільце оточення потрапить підрозділ 51-ї армії Росії, колишня так звана «народна міліція ДНР», яка наступала на Добропільському напрямку та біля Родинського.

Якщо ці війська будуть розгромлені, тоді весь північний бік напівоточення, яке ворог намагався утворити довкола Покровська та Мирнограда, буде відрізаний, відпаде. І противнику доведеться відтермінувати свої плани щодо оточення Покровська.

Водночас Попович зауважив, що зарано робити остаточні висновки, бо ворог перекинув морську піхоту і намагатиметься деблокувати свої війська зі сходу, зокрема з боку Малинівки.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло теж вказує на те, що окупанти стягують сили 155-ї бригади та частини десантно-штурмових військ на Добропільський напрямок. Відбувається найбільше перегрупування від 2022 року.

Нагадаємо, у ворога почалися серйозні проблеми з логістикою біля Костянтинівки на Донеччині.