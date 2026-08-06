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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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966
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Росіяни занурили обласний центр у пітьму — які прогнози влади

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків удару. Проте повне відновлення подання світла в місті може відбутися «протягом кількох днів».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Херсон без світла

Херсон без світла / © Associated Press

Херсон залишився без електроенергії після нічної атаки, яку влаштували росіяни. Щоб відновити електропостачання у повному обсязі, знадобиться кілька днів.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною», — зазначив він.

Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів», — уточнив він.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

Зокрема, 3 серпня росіяни КАБами атакували житловий будинок у Херсоні.

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