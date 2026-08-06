- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 966
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни занурили обласний центр у пітьму — які прогнози влади
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків удару. Проте повне відновлення подання світла в місті може відбутися «протягом кількох днів».
Херсон залишився без електроенергії після нічної атаки, яку влаштували росіяни. Щоб відновити електропостачання у повному обсязі, знадобиться кілька днів.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною», — зазначив він.
Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії.
«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів», — уточнив він.
Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.
Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.
Зокрема, 3 серпня росіяни КАБами атакували житловий будинок у Херсоні.