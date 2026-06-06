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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1660
Час на прочитання
1 хв

Росіяни запустили безпілотники — яким регіонам загрожує небезпека просто зараз

Окупанти не припиняють свої атаки по мирних українських містах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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"Шахед"

«Шахед» / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 6 червня, ворог запустив ударні дрони по Україні.

У Повітряних силах вказали напрямок руху дронів.

Рух ворожих безпілотників

  • БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний

  • БпЛА з Полтавщини, курсом на Черкащину

  • БпЛА над Запоріжжям

  • БпЛА східніше Харкова, курс південний

  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину

Раніше повідомлялося, що російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши об’єкти критичної та промислової інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1660
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