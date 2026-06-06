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- Укрaїнa
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Росіяни запустили безпілотники — яким регіонам загрожує небезпека просто зараз
Окупанти не припиняють свої атаки по мирних українських містах.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 6 червня, ворог запустив ударні дрони по Україні.
У Повітряних силах вказали напрямок руху дронів.
Рух ворожих безпілотників
БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний
БпЛА з Полтавщини, курсом на Черкащину
БпЛА над Запоріжжям
БпЛА східніше Харкова, курс південний
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину
Раніше повідомлялося, що російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши об’єкти критичної та промислової інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства.
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