Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
813
Час на прочитання
1 хв

Росіяни запустили крилаті ракети з Чорного моря: що відомо

Повітряні сили попередили про пуски ракет з моря.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна атака

Повітряна атака / © tsn.ua

Пізно ввечері 25 грудня російські окупаційні війська розпочали чергову атаку на південні регіони України.

Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про серйозну загрозу з акваторії Чорного моря.

«Зафіксовано пуски крилатих ракет „Калібр“ з акваторії Чорного моря», — повідомили у Повітряних Силах.

Також за інформацією Повітряних Сил України, декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина).

Нагадаємо, ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

