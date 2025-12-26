- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 813
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни запустили крилаті ракети з Чорного моря: що відомо
Повітряні сили попередили про пуски ракет з моря.
Пізно ввечері 25 грудня російські окупаційні війська розпочали чергову атаку на південні регіони України.
Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про серйозну загрозу з акваторії Чорного моря.
«Зафіксовано пуски крилатих ракет „Калібр“ з акваторії Чорного моря», — повідомили у Повітряних Силах.
Також за інформацією Повітряних Сил України, декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина).
Нагадаємо, ввечері 25 грудня, у Різдво, російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.