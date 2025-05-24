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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни запустили по Україні балістику і 250 дронів: що вдалось збити і куди цілився ворог

Цієї ночі основним напрямком вросійської атаки була столиця.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © ТСН.ua

Вночі проти 24 травня РФ завдала ударів балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та запустила 250 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила шість ракет - з 12 запущених, а також - 245 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові наголосили, що основним напрямком ворожої атаки була столиця Київ. Окрім того, постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська Донецька і Запорізька області.

“Протиповітряною обороною збито шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни”, - повідомили ПС.

Зокрема, зазначається, що 128 безпілотників було збито вогневими засобами ураження, а 117 - локаційно втрачено.

Росіяни завдали ракетних ударів з із районів Таганрога, Єйська, Брянська та Криму. Безпілотники летіли із напрямків Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також Криму.

Нагадаємо, вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Стало відомо, що Україну атакують ворожі дрони. Зокрема, в Києві та області пролунали вибухи.

Зокрема, вночі РФ масовано атакувала БпЛА і балістикою. Наслідки російського удару на столицю фіксують у шести районах. Зокрема, уламки дрона влучили у будинок на Оболоні. Є потерпілі.

Окрім того, вчора посеред дня вибухи сталися в Одесі. Росіяни атакували місто балістикою. Влучили по Одеському порту. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

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