Росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами: деталі від BILD

Вибух. / © Associated Press

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Російська армії застосовує нову тактику для атак на Україну за допомогою безпілотників. Загарбники тепер використовують БпЛА далекого радіусу дії за новою, раніше невідомою та ще більш смертоносною тактикою, ніж раніше.

Про це йдеться у матеріалі BILD.

Окупанти використовують приблизно чотириметрові безпілотники-камікадзе типу “Шахед-136” або “Герань-2”, як російські військові називають копію оригінального іранського дрона. БпЛА завдають величезної шкоди та призводять до великих пожеж. Щоночі ворог запускає від 20 до 150 таких дронів по українських містах. Зокрема, і по Києву.

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“Якщо значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до того, як вони завдавали ударів, то вже близько тижня все більше й більше машин-вбивць пробираються вперед, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах”, - пише BILD.

Фахівці наголошують: армія РФ змінила тактику. Замість того, щоб летіти до відповідних цілей один за одним з інтервалом у кілька хвилин, дрони тепер збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті кількох тисяч метрів, а потім разом атакують місто.

“Численні безпілотники, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити”, - йдеться у матеріалі.

За інформацією BILD, українська армія зараз розробляє тактику протидії цій новій російській стратегії нападу. Однак подробиці тримають в секреті.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко розповів про нові загрози від Росії через атаки українських міст дронами. Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч зі столицею, наче нізвідки