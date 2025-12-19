ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
284
Час на прочитання
1 хв

Росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю: є поранені і руйнування (фото)

На місці одного з влучань у Запоріжжі виникла пожежа. Медики надають допомогу постраждалим мешканцям.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Рятувальники допомагають цивільним після атаки на Запоріжжя 19 грудня

Рятувальники допомагають цивільним після атаки на Запоріжжя 19 грудня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 19 грудня завдали авіаударів по Запоріжжю. Є часткові руйнування, пошкодження та постраждалі.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.

Росіяни завдали по Запоріжжю двох авіаударів. Пошкоджені приватні будинки та гаражі. Виникли кілька пожеж.

Так, сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі: там вибиті вікна та двері, понівечені фасади та покрівлі.

За попередніми даними, через російську атаку постраждали четверо людей: жінки віком 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік. В однієї жінки була гостра реакція на стрес. На місці атаки з нею працюють медики.

Психологи ДСНС надали допомогу п’яти людям, з них одна дитина.

На місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки авіаударів по Запоріжжю 19 грудня (17 фото)

авіаудар по Запоріжжю 19 грудня_6 / © ДСНС

© ДСНС

авіаудар по Запоріжжю 19 грудня_4 / © ДСНС

© ДСНС

авіаудар по Запоріжжю 19 грудня_3 / © ДСНС

© ДСНС

авіаудар по Запоріжжю 19 грудня_2 / © ДСНС

© ДСНС

авіаудар по Запоріжжю 19 грудня_5 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Запоріжжя 19 грудня_3 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_2 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_1 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_8 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_9 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_7 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_4 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_5 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_6 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_11 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_10 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 19 грудня_12 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Нагадаємо, російські окупанти атакували Запоріжжя і 18 грудня. Ціллю ворожих ударів стала цивільна інфраструктура міста.

Ще за день до того, 17 грудня, загарбники завдали авіаударів по будинках Запоріжжя. Через це постраждали 30 людей, п’ятеро з яких — діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
284
Наступна публікація

