Росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю: є поранені і руйнування (фото)

Рятувальники допомагають цивільним після атаки на Запоріжжя 19 грудня / © ДСНС

Російські війська 19 грудня завдали авіаударів по Запоріжжю. Є часткові руйнування, пошкодження та постраждалі.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.

Росіяни завдали по Запоріжжю двох авіаударів. Пошкоджені приватні будинки та гаражі. Виникли кілька пожеж.

Так, сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі: там вибиті вікна та двері, понівечені фасади та покрівлі.

За попередніми даними, через російську атаку постраждали четверо людей: жінки віком 36, 72 та 78 років, а також 68-річний чоловік. В однієї жінки була гостра реакція на стрес. На місці атаки з нею працюють медики.

Психологи ДСНС надали допомогу п’яти людям, з них одна дитина.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Запоріжжя і 18 грудня. Ціллю ворожих ударів стала цивільна інфраструктура міста.

Ще за день до того, 17 грудня, загарбники завдали авіаударів по будинках Запоріжжя. Через це постраждали 30 людей, п’ятеро з яких — діти.