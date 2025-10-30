ТСН у соціальних мережах

Росіяни завдали ракетного дару по Дніпру: куди "прилетіло"

Вночі Дніпропетровщина пережила масовану атаку дронів і ракетний удар.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, спрямувавши ракету на підприємство. Водночас у Дніпропетровській області сили ППО збили 22 ворожих безпілотники.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає», — вказано в заяві голови ОВА.

Водночас російські дрони влучили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Спалахнули пожежі. Були пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Окупати атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вибухи гриміли у різних куточках держави.

Під ворожою атакою вкотре опинилася енергетична інфраструктура, повідомили в Міністерстві енергетики.

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

