Росіяни завдали ракетного дару по Дніпру: куди "прилетіло"

Ракетний удар / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, спрямувавши ракету на підприємство. Водночас у Дніпропетровській області сили ППО збили 22 ворожих безпілотники.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає», — вказано в заяві голови ОВА.

Реклама

Водночас російські дрони влучили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Спалахнули пожежі. Були пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Минулося без постраждалих.

Окупати атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Загиблих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вибухи гриміли у різних куточках держави.

Під ворожою атакою вкотре опинилася енергетична інфраструктура, повідомили в Міністерстві енергетики.

Реклама

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.