Росіяни завдали ракетного дару по Дніпру: куди "прилетіло"
Вночі Дніпропетровщина пережила масовану атаку дронів і ракетний удар.
Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, спрямувавши ракету на підприємство. Водночас у Дніпропетровській області сили ППО збили 22 ворожих безпілотники.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
«Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає», — вказано в заяві голови ОВА.
Водночас російські дрони влучили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Спалахнули пожежі. Були пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Минулося без постраждалих.
Окупати атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Загиблих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська армія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Вибухи гриміли у різних куточках держави.
Під ворожою атакою вкотре опинилася енергетична інфраструктура, повідомили в Міністерстві енергетики.
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.