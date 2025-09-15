Росіяни завдали ракетного удару по людях, які збирали врожай на Сумщині: багато поранених

Пошкоджена сільськогосподарська техніка через атаку на Сумську область / © Сумська ОВА

Російські війська ввечері 14 вересня завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Ціллю ворога під час атаки на село у Боромлянській громаді стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка.

Постраждали люди, які збирали врожай. Так, госпіталізовані 11 поранених чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.

«Якнайшвидше одужати кожному постраждалому», — побажали в ОВА.

Пошкоджена сільськогосподарська техніка через атаку на Сумську область / © Сумська ОВА

До слова, ввечері 14 вересня і в ніч проти 15 вересня Україну атакували російські дрони «Шахед». Ворожі безпілотники фіксувалися на півночі та сході країни.

Вночі ворог тричі вдарив по Запорізькому району. Внаслідок атаки виникли пожежі, усі вони вже ліквідовані силами екстрених служб. Наслідки обстрілів та масштаби пошкоджень уточнюються.