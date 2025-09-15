- Дата публікації
Росіяни завдали ракетного удару по людях, які збирали врожай на Сумщині: багато поранених
Росіяни атакували поле на Сумщині, де працювали мирні люди. Вони зазнали поранень і пошкоджено техніку.
Російські війська ввечері 14 вересня завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Ціллю ворога під час атаки на село у Боромлянській громаді стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка.
Постраждали люди, які збирали врожай. Так, госпіталізовані 11 поранених чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані.
Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.
«Якнайшвидше одужати кожному постраждалому», — побажали в ОВА.
До слова, ввечері 14 вересня і в ніч проти 15 вересня Україну атакували російські дрони «Шахед». Ворожі безпілотники фіксувалися на півночі та сході країни.
Вночі ворог тричі вдарив по Запорізькому району. Внаслідок атаки виникли пожежі, усі вони вже ліквідовані силами екстрених служб. Наслідки обстрілів та масштаби пошкоджень уточнюються.