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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни завдали ракетного удару по Сумській області: деталі

Наслідки ракетної атаки на Сумщину уточнюються. На місці працюють аварійні служби.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибух

Вибух / © Associated Press

Ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала інфраструктура одного з місцевих підприємств.

Про це повідомила Сумська ОВА.

«Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція», — йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що деталі наслідків наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила по Україні «Шахедами».

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