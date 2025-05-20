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Росіяни завдали ракетного удару по Сумській області: деталі
Наслідки ракетної атаки на Сумщину уточнюються. На місці працюють аварійні служби.
Ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала інфраструктура одного з місцевих підприємств.
Про це повідомила Сумська ОВА.
«Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція», — йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що деталі наслідків наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила по Україні «Шахедами».