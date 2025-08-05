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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни завдали ракетного удару по Сумській області: є загиблі

Наразі на місці ракетного удару на сільгосппідприємстві триває пошуково-рятувальна операція.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Зранку 5 серпня російські військові завдали ракетного удару по Сумському району. Окупанти атакували сільськогосподарське підприємство. Є загиблі.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство”, - поінформував чиновник.

За попередніми даними, через “приліт” ракети двоє людей загинули. Також є постраждалі.

Наразі на місці російського удару працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.

Зауважимо, що о 09:35 на Сумщині було оголошено повітряну тривогу. Місцеві медіа повідомляли, що в Сумах було чутно звук вибуху. Тим часом ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою і "Шахедами". Сили ППО знищили 29 дронів. Окрім того, зафіксовано влучання 17 БпЛА та балістичної ракети на східному напрямку.

Зокрема, Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Окрім того пошкоджено місцевий вокзал, загинув один працівник.

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