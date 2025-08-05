- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 751
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни завдали ракетного удару по Сумській області: є загиблі
Наразі на місці ракетного удару на сільгосппідприємстві триває пошуково-рятувальна операція.
Зранку 5 серпня російські військові завдали ракетного удару по Сумському району. Окупанти атакували сільськогосподарське підприємство. Є загиблі.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
“Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство”, - поінформував чиновник.
За попередніми даними, через “приліт” ракети двоє людей загинули. Також є постраждалі.
Наразі на місці російського удару працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.
Зауважимо, що о 09:35 на Сумщині було оголошено повітряну тривогу. Місцеві медіа повідомляли, що в Сумах було чутно звук вибуху. Тим часом ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою і "Шахедами". Сили ППО знищили 29 дронів. Окрім того, зафіксовано влучання 17 БпЛА та балістичної ракети на східному напрямку.
Зокрема, Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Окрім того пошкоджено місцевий вокзал, загинув один працівник.