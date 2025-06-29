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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: подробиці
РФ продовжує атакувати українські міста.
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.
Про це у Телеграмі поінформував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств.
Попередньо, люди не постраждали.
Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.