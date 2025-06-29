ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5079
Час на прочитання
1 хв

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: подробиці

РФ продовжує атакувати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Про це у Телеграмі поінформував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

  • Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. 

  • Попередньо, люди не постраждали. 

  • Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie