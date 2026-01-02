Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів по Запоріжжю: в місті є займання

Удар РФ по Запоріжжю / © фото з соцмереж

Реклама

Російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Попередньо, ворог завдав щонайменше дев’ять ударів по обласному центру. Внаслідок обстрілів у місті зафіксовано займання в одному з районів.

Про ситуацію повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За наявною на цей момент інформацією, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, наслідки атаки уточнюються.

Реклама

Повітряна тривога продовжується по всій території Запорізької області. Мешканців закликають залишатися в укриттях і дбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Нагадаємо, що 31 грудня російські військові протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.