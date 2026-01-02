ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
124
1 хв

Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів по Запоріжжю: в місті є займання

Унаслідок масованої ворожої атаки по Запоріжжю зафіксовано щонайменше дев’ять ударів та займання в одному з районів міста, попередньо — без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Удар РФ по Запоріжжю

Удар РФ по Запоріжжю / © фото з соцмереж

Російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Попередньо, ворог завдав щонайменше дев’ять ударів по обласному центру. Внаслідок обстрілів у місті зафіксовано займання в одному з районів.

Про ситуацію повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За наявною на цей момент інформацією, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, наслідки атаки уточнюються.

Повітряна тривога продовжується по всій території Запорізької області. Мешканців закликають залишатися в укриттях і дбати про власну безпеку та безпеку близьких.

Нагадаємо, що 31 грудня російські військові протягом дня також періодично завдавали ударів по Запоріжжю.

