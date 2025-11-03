- Дата публікації
Росіяни завдали удару по бійцях ЗСУ у тилу під час нагородження на плацу, є жертви — журналіст ТСН
Російські війська 1 листопада завдали удару про українських військових у глибокому тилу, коли ті вишикувались на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.
Про це журналіст ТСН повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Він уточнив, що брата разом із побратимами зібрали на відкритій місцевості на плацу для нагородження, коли ворог завдав по них удару балістикою.
«Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — зазначив журналіст.
За день до трагедії «Знахаря» зняла на відео пресслужба його бригади. Бійця ставили як зразок іншим.
«Він виносив поранених, рятував побратимів — не дарма позивний „Знахар“. Із „матроса протитанкіста“ став пілотом БпЛА. Був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів… Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили», — йдеться в повідомленні Дмитра Святненка.
Він також поширив коротке відео про загиблого брата.