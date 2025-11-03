Бійці ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Російські війська 1 листопада завдали удару про українських військових у глибокому тилу, коли ті вишикувались на плацу для нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Про це журналіст ТСН повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він уточнив, що брата разом із побратимами зібрали на відкритій місцевості на плацу для нагородження, коли ворог завдав по них удару балістикою.

Реклама

«Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — зазначив журналіст.

За день до трагедії «Знахаря» зняла на відео пресслужба його бригади. Бійця ставили як зразок іншим.

«Він виносив поранених, рятував побратимів — не дарма позивний „Знахар“. Із „матроса протитанкіста“ став пілотом БпЛА. Був першим, хто почав літати на оптиці. Він вчив і мотивував побратимів… Врешті решт, коли його відпустили у відпустку за кордон, він повернувся. В суботу його вбили», — йдеться в повідомленні Дмитра Святненка.

Він також поширив коротке відео про загиблого брата.

Реклама