Росіяни завдали удару по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок, сталися займання
Російські війська завдали щонайменше трьох ударів по одному з районів Запоріжжя.
Російські війська атакували один із районів Запоріжжя. Попередньо зафіксовано щонайменше три ворожі удари по обласному центру.
Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Також повідомляється про займання гаражів та автомобілів. На місцях працюють екстрені служби, триває уточнення всіх наслідків обстрілу.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Інформація оновлюється.