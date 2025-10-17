ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Росіяни збили власний винищувач над Кримом — стали відомі подробиці

Російські війська, намагаючись «відбити атаку», вразили свій винищувач Су-30.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Винищувач Су-30

Винищувач Су-30 / © Новинарня

У ніч проти 17 жовтня російські окупаційні війська збили власний винищувач Су-30 над територією тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телеканалу «Апостроф TV».

«Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони (окупанти — Ред.) сьогодні над Кримом. Деталі зараз збирають на території Криму», — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, в селищі Гвардійське атакували нафтобазу, після чого спалахнула масштабна пожежа. Полум’я та густий дим було видно з околиць Сімферополя, повідомляють місцеві та російські телеграм-канали.

За даними пабліка «Крымский ветер», об’єкт належить мережі автозаправних станцій ATAN. На місце прибули десятки машин швидкої допомоги. Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збило 61 безпілотник над територією Росії та Криму.

Вибухи пролунали й поблизу військового аеродрому в Новофедорівці, після чого в Євпаторії зникло світло.

