- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 606
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни здійснили атаку на Івано-Франківську область: влада повідомила про наслідки
Вночі та зранку 10 вересня російська армія знову атакувала Івано-Франківську область з різних типів озброєння.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
“Ще одна важка ніч на Прикарпатті. Ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння. Працювали сили ППО”, - наголосила керівниця ОВА.
З її слів, наразі інформації про постраждалих не надходило. Про наслідки атаки Онищук не поінформувала.