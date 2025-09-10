ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
606
1 хв

Росіяни здійснили атаку на Івано-Франківську область: влада повідомила про наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Росіяни здійснили атаку на Івано-Франківську область: влада повідомила про наслідки

© Associated Press

Вночі та зранку 10 вересня російська армія знову атакувала Івано-Франківську область з різних типів озброєння.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Ще одна важка ніч на Прикарпатті. Ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння. Працювали сили ППО”, - наголосила керівниця ОВА.

З її слів, наразі інформації про постраждалих не надходило. Про наслідки атаки Онищук не поінформувала.

