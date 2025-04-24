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Росіяни здійснили кілька комбінованих атак на Житомирщину: що відомо (фото)
Росіяни здійснили повторний удар, коли на місці попереднього працювали рятувальники.
Вночі 24 квітня російська армія здійснила кілька комбінованих атак з повітря по Житомирській області.
Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
З його слів, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Росіяни здійснили повторний обстріл, під час якого був поранений один рятувальник та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС.
Як повідомлялося, 24 квітня армія РФ завдала потужного удару по Києву. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.