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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни здійснили кілька комбінованих атак на Житомирщину: що відомо (фото)

Росіяни здійснили повторний удар, коли на місці попереднього працювали рятувальники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки по Житомирській області 24 квітня.

Наслідки атаки по Житомирській області 24 квітня. / © прес-служба ДСНС у Житомирській області

Вночі 24 квітня російська армія здійснила кілька комбінованих атак з повітря по Житомирській області.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

З його слів, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Росіяни здійснили повторний обстріл, під час якого був поранений один рятувальник та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС.

Росіяни атакували Житомирську область. / © ДСНС у Житомирській області

Росіяни атакували Житомирську область. / © ДСНС у Житомирській області

Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря. / © ДСНС у Житомирській області

Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря. / © ДСНС у Житомирській області

Після повторного удару з боку російських військ поранення отримав рятувальник. / © ДСНС у Житомирській області

Після повторного удару з боку російських військ поранення отримав рятувальник. / © ДСНС у Житомирській області

Як повідомлялося, 24 квітня армія РФ завдала потужного удару по Києву. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.

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