Росіяни здійснили кілька комбінованих атак на Житомирщину: що відомо (фото)

Наслідки атаки по Житомирській області 24 квітня. / © прес-служба ДСНС у Житомирській області

Реклама

Вночі 24 квітня російська армія здійснила кілька комбінованих атак з повітря по Житомирській області.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

З його слів, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.

Реклама

Росіяни здійснили повторний обстріл, під час якого був поранений один рятувальник та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС.

Росіяни атакували Житомирську область. / © ДСНС у Житомирській області

Вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря. / © ДСНС у Житомирській області

Після повторного удару з боку російських військ поранення отримав рятувальник. / © ДСНС у Житомирській області

Як повідомлялося, 24 квітня армія РФ завдала потужного удару по Києву. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.

Дата публікації 09:18, 24.04.25 Кількість переглядів 24 З-під завалів в Києві дістали ще одну живу людину