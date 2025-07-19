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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни здійснили найбільший удар по Павлограду: що відомо

У місті виникли значні пошкодження та займання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака

Атака. / © Getty Images

Вночі та зранку 19 липня РФ масовано атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Це був наймасованіший удар ракетами і безпілотниками на місто.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками”, - наголосив чиновник.

Через російську атаку у місті пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та житлова п'ятиповерхівка. Внаслідок ударів у Павлограді виникли займання.

Окрім того, ввечері війська РФ спрямували на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі.

Як повідомлялося, ввечері 18 липня у Дніпрі пролунала серія вибухів. Моніторинги повідомляли про атаку балістики.

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