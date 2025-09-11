- Дата публікації
Росіяни здійснили ще одне вторгнення на Харківщині
Важкі й жорстокі бої біля села Мілового Харківської області тривали цілу ніч.
Підрозділи російської армії перейшли лінію державного кордону України південніше населеного пункту Мілове на Харківщині та упродовж минулої ночі здійснювали активні штурмові дії.
Про це повідомив у четвер, 11 вересня, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань», — зазначив він.
При цьому український офіцер додав, що важкі й жорстокі бої біля Мілового тривали цілу ніч.
У той же час, за його словами, українським захисникам вдалося блокувати просування ворога у місті Купʼянську та зачистити ті ділянки, де російським окупантам вдалося закріпитися.
«На північно-західних околицях міста також взято під вогневий контроль ті місця, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег», — повідомив Юрій Федоренко.
Він учтонив, що ворог не налагодив штатну понтонну переправу, а використовує натягнутий трос через річку, а також човни та плоти.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах.