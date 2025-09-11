Росіяни здійснили ще одне вторгнення на Харківщині

Війна в Україні / © Associated Press

Підрозділи російської армії перейшли лінію державного кордону України південніше населеного пункту Мілове на Харківщині та упродовж минулої ночі здійснювали активні штурмові дії.

Про це повідомив у четвер, 11 вересня, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань», — зазначив він.

При цьому український офіцер додав, що важкі й жорстокі бої біля Мілового тривали цілу ніч.

У той же час, за його словами, українським захисникам вдалося блокувати просування ворога у місті Купʼянську та зачистити ті ділянки, де російським окупантам вдалося закріпитися.

«На північно-західних околицях міста також взято під вогневий контроль ті місця, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег», — повідомив Юрій Федоренко.

Він учтонив, що ворог не налагодив штатну понтонну переправу, а використовує натягнутий трос через річку, а також човни та плоти.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах.