Росіяни здійснили спробу штурму в бік Мирнограда: військовий пояснив, яка ситуація

Фронт / © ТСН.ua

Сьогодні, 13 жовтня, армія РФ знову здійснила спробу малого механізованого штурму в напрямку Мирнограду на Донеччині. Триває зачистка.

Про це повідомляє військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

За його словами, ворог вже зазнав втрат у техніці, а ліквідація живої сили ще триває.

«Дві ББМ (бойова броньована машина — ред.) стали легкою здобиччю, за піхотою триває полювання», — зазначив він.

Окрім них, додає Бунятов, у цьому напрямку щодня «лізуть» окупанти по двоє.

«Тому робота кипить 24/7», — наголосив він.

Раніше стало відомо про оточення росіян біля Добропілля.

«Наші підрозділи проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні», — повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, осінтери оприлюднили оновлену мапу бойових дій. Так, ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки, що на Донеччині. Також відомо, що армія РФ просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.