Росіяни змінили тактику атак дронів з Чорного моря: Плетенчук розповів подробиці
Окупанти змінили тактику запуску дронів з Чорного моря.
Російські дрони, запущені з Чорного моря, стали заходити для ударів по Україні з використанням нової тактики. Крім ударних «Шахедів» ворог часто запускає у північно-західній частині Чорного моря і розвідувальні дрони.
Про це розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
Особливості морських атак
За словами військового, росіяни не використовують якусь сталу кількість «Шахедів», вона завжди різна. Їхня тактика з часом змінювалась, і під час останніх атак українські захисники спостерігають ще один сценарій, який випробовують окупанти.
«Під час останніх атак вони використовували таку тактику: збиралися в морі й потім один за одним заходили на сушу», — розповів Плетенчук.
За його словами, оцінювати ефективність нової ворожої тактики зарано. Єдине, про що можна впевнено говорити — відсоток збиття ворожих безпілотників не змінився. Речник також зауважив, що хоча Сили оборони збивають більшість дронів, їхнє падіння все одно спричиняє наслідки, з якими доводиться боротися.
Складність знищення дронів у морі
Плетенчук зауважив, що коли «Шахеди» заходять з моря, першими атаку відбиває корабельно-катерний склад ВМС України. Але збиття дронів «з води» є значно складнішим, ніж, наприклад, зі стаціонарної платформи будь-де на твердій землі.
«У морі — це завжди хитавиця. Звісно, тут треба мати відповідні навички, досвід», — наголосив військовий.
До того ж є певний дефіцит засобів реагування, тому частина дронів проривається вглиб української території. Крім того, найбільші дронові атаки зазвичай відбуваються вночі, а це ще більше ускладнює їхнє збиття.
Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що росіяни мають у Чорному морі п’ять кораблів і три підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Сумарний залп цих плавзасобів може становити понад пів сотні ракет, але реальні можливості масованої ракетної атаки набагато менші.