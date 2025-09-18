Росіяни змінили тактику атак дронів з Чорного моря: Плетенчук розповів подробиці

Речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук

Реклама

Російські дрони, запущені з Чорного моря, стали заходити для ударів по Україні з використанням нової тактики. Крім ударних «Шахедів» ворог часто запускає у північно-західній частині Чорного моря і розвідувальні дрони.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Особливості морських атак

За словами військового, росіяни не використовують якусь сталу кількість «Шахедів», вона завжди різна. Їхня тактика з часом змінювалась, і під час останніх атак українські захисники спостерігають ще один сценарій, який випробовують окупанти.

Реклама

«Під час останніх атак вони використовували таку тактику: збиралися в морі й потім один за одним заходили на сушу», — розповів Плетенчук.

За його словами, оцінювати ефективність нової ворожої тактики зарано. Єдине, про що можна впевнено говорити — відсоток збиття ворожих безпілотників не змінився. Речник також зауважив, що хоча Сили оборони збивають більшість дронів, їхнє падіння все одно спричиняє наслідки, з якими доводиться боротися.

Складність знищення дронів у морі

Плетенчук зауважив, що коли «Шахеди» заходять з моря, першими атаку відбиває корабельно-катерний склад ВМС України. Але збиття дронів «з води» є значно складнішим, ніж, наприклад, зі стаціонарної платформи будь-де на твердій землі.

«У морі — це завжди хитавиця. Звісно, тут треба мати відповідні навички, досвід», — наголосив військовий.

Реклама

До того ж є певний дефіцит засобів реагування, тому частина дронів проривається вглиб української території. Крім того, найбільші дронові атаки зазвичай відбуваються вночі, а це ще більше ускладнює їхнє збиття.

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що росіяни мають у Чорному морі п’ять кораблів і три підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Сумарний залп цих плавзасобів може становити понад пів сотні ракет, але реальні можливості масованої ракетної атаки набагато менші.