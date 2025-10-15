- Дата публікації
Росіяни змінили тактику атак на енергооб'єкти: до чого готуватися
Країна-агресорка почала змінювати технічні характеристики своїх засобів ураження.
Сьогодні Україна краще готова протидіяти російським обстрілам критичної інфраструктури, ніж у попередні роки. Однак агресорка Росія змінює тактику своїх атаки - і у цьому нова небезпека.
Про це йдеться у матеріалі “ZN.UA”.
Російські атаки стали менш несподіваними для населення та бізнесу, країна має більше засобів ППО, а самі енергооб’єкти також краще захищені.
Втім, російська армія почала змінювати технічні характеристики своїх засобів ураження. Зокрема, балістика, рухаючись квазібалістичною траєкторією, стала менш вразливою для Patriot, а реактивні безпілотники почали літати вище і довше, краще маневруючи.
Видання наголошує, що окупаційне військо також змінив тактику своїх атак. Раніше РФ переважно концентрувалася на ударах по об’єктах генерації та великих підстанціях, одночасно атакуючи їх у різних областях, але зараз вона здійснює масовані удари по енергоінфраструктурі в одному, двох чи трьох регіонах.
"2022–2023 роках удари по енергетиці були не менш потужними, ніж зараз. Тоді ворог бив розпорошено по всій енергосистемі одночасно. Зараз - концентрується на конкретних територіях. Були дуже потужні системні атаки на східні, північно-східні регіони - удари по Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині. Тому подекуди ситуація й видається жахливою", - пояснив голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко.
За його словам, Україна краще готова до таких ударів, принаймні в частині подолання їхніх наслідків.
Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що модифіковані балістичні ракети РФ легше обходять Patriot. Через це ефективність цих протиповітряних батарей уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%. За словами експерта, йдеться про балістичні і крилаті ракети “Іскандер”, а також "Кинджали".
Своєю чергою, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський наголошує, що керованими Шахеди" можуть бути на відстані до 150 км. Такий керований дрон “маломаневровний”. Він може атакувати великі цілі, але з невеликими швидкостями. За словами експерта, решту відстані БпЛА може змінювати координати, або вносити правки до польоту.