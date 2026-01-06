Росіяни змінили тактику ударів "Шахедами" по одному з міст: деталі від влади

Безпілотник. / © ТСН.ua

Російські військові змінили тактику атак ударними «Шахедами» по Запоріжжю. Зокрема, окупанти зменшили висоту застосування дронів під час атак.

Про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, раніше росіяни запускали безпілотники на висоті 3000-4000 метрів. Втім, під час останнього обстрілу Запоріжжя БпЛА летіли на висоті близько 250 метрів.

«Раніше ворог пускав „Шахеди“ на висоті 3000-4000 метрів. Під час останньої атаки, яка була по Запоріжжю, ворог запустив їх на висоті 250 метрів. Він точно постійно шукає прогалини в нашій обороні», — наголосив Федоров.

Чиновник пояснив, що армія РФ намагається обійти систему протиповітряної оборони. Саме тому країна-агресорка намагається постійно змінювати тактику застосування озброєння та шукати слабкі місця в обороні.

Федоров також зазначив, що раніше окупанти активно використовували русло Дніпра для запуску «Шахедів» і дронів типу «Молнія». Втім, зараз така тактика вже не працює. Загалом, з його слів, ефективність атак дронів «Молнія» по Запоріжжю суттєво знизилася. До обласного центру долітає менш ніж 10% таких безпілотників.

«Ворог запускає десятки, а долітає, наприклад, два. Був день, коли ми збили 86 „Молній“. Це окрема велика робота», — додав Федоров.

Як повідомлялося, Росія озброює «Шахеди» зенітно-ракетними комплексами для ураження українських літаків в межах ширших зусиль щодо інновацій та створення максимальних можливостей БпЛА далекої дії. ПЗРК «Верба» мають робочу дальність близько 6 км та максимальну висоту траєкторії близько 4,5 км під час атаки з землі.