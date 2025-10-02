ТСН у соціальних мережах

354
1 хв

Росіяни змінили цілі для ударів безпілотниками — Сирський

У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 — типу «Шахед».

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака російських безпілотників

Атака російських безпілотників / © ТСН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що російська терористична армія постійно змінює тактику застосування безпілотників.

Про це він повідомив у четвер, 2 жовтня, після робочої наради щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БпЛА.

За словами Сирського, останнім часом росіяни змінили цілі для ударів безпілотниками.

«Російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі», — наголосив головком ЗСУ.

За даними Олександра Сирського, у вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 — типу «Шахед».

Як повідомив головком ЗСУ, на нараді було ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів.

Також Сирський додав, що застосовуються інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації, яка особливо ефективна проти російських БпЛА на більших висотах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у відповідь на масовані повітряні атаки держави-агресорки Україна щодня використовує 100-150 безпілотників для ударів по РФ.

