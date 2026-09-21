Росіяни зможуть керувати дронами в реальному часі: експерт попередив про небезпеку для Києва

Робота ППО / © Associated Press

Реклама

Доступ росіян до низькоорбітальної супутникової мережі «Рассвет» становить критичну загрозу для Києва, оскільки дозволить ворогу керувати ударними дронами-камікадзе та ракетами в режимі онлайн у реальному часі.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив ІТ-фахівець та експерт із супутникового зв’язку, кібербезпеки й мережевих технологій Володимир Степанець.

Реклама

«Насамперед противник зможе скоротити відставання у зв’язку для повітряних, морських і наземних безпілотників. Крім того, стабільний супутниковий Інтернет може покращити комунікацію та керованість російських підрозділів на фронті, а після масштабування таких систем Україна може відчути їхній вплив значно сильніше», — вважає він.

Реклама

Небезпека системи «Рассвет» полягає не лише у зв’язку між штабами, а й у потенційній можливості вести ударні дрони наживо, орієнтуючись на реальну картинку з камери, а не на заздалегідь задані координати. Саме це, за оцінками експертів, може дозволити окупантам оперативно реагувати на цивільний транспорт чи рух людей навіть у відносно безпечних, віддалених від лінії фронту містах.

Зокрема, видання Numerama зазначало, що частина супутників другого запуску «Рассвет» не змогла вийти на цільову висоту 800 кілометрів, а два апарати вже почали падати в атмосферу.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія від серпня помітно скоротила застосування балістичних ракет проти України, натомість активніше використовує реактивні безпілотники.

На думку журналістів, це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку. На цьому тлі особливого значення набуває нестача ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, які Україні потрібні для протидії балістичним цілям.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів