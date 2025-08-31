Росіяни знову атакують Україну дронами: куди летять безпілотники

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 31 серпня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

Група ворожих БпЛА у центрі та півдні Харківщини - курсом на південно-західний напрямок, на Дніпропетровщину.

БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Лиманку.

БпЛА в центрі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

Павлоград - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА в Чорному морі - курсом на південь

БпЛА на сході Чернігівщини - курсом на південно-західний напрямок.

БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.

Нагадаємо, що раніше у результаті масованої атаки по Запоріжжю російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки й об’єкти промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину та 22 поранених.