Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Росіяни знову атакують Україну дронами: куди летять безпілотники

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 31 серпня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • Група ворожих БпЛА у центрі та півдні Харківщини - курсом на південно-західний напрямок, на Дніпропетровщину.

  • БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Лиманку.

  • БпЛА в центрі Сумщини - курсом на Чернігівщину.

  • Павлоград - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • БпЛА в Чорному морі - курсом на південь

  • БпЛА на сході Чернігівщини - курсом на південно-західний напрямок.

  • БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.

Нагадаємо, що раніше у результаті масованої атаки по Запоріжжю російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки й об’єкти промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину та 22 поранених.

