Росіяни знову атакують Україну дронами: куди летять безпілотники
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 31 серпня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Група ворожих БпЛА у центрі та півдні Харківщини - курсом на південно-західний напрямок, на Дніпропетровщину.
БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Лиманку.
БпЛА в центрі Сумщини - курсом на Чернігівщину.
Павлоград - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в Чорному морі - курсом на південь
БпЛА на сході Чернігівщини - курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на Дніпро.
Нагадаємо, що раніше у результаті масованої атаки по Запоріжжю російські війська завдали щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки й об’єкти промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну загиблу людину та 22 поранених.