Росіяни знову атакували енергетику України: де є відключення світла
Через наслідки обстрілів та попередніх атак, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.
Через російську атаку на енергооб’єкти України у ніч проти 20 листопада знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях. Водночас в усіх регіонах держави діють графіки відключень світла.
Про це повідомило «Укренерго».
Вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою.
Через наслідки попередніх ворожих атак, 20 листопада в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. Так, діють графіки погодинних відключень світла — обсягом від 2 до 4 черг. Окрім того, діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.
Також через складну погоду вранці повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів Миколаївської області. Бригади обленерго вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Очікується, що всіх знеструмлених споживачів заживлять до кінця доби.
В «Укренерго» закликали до ощадливого споживання електроенергії.
До слова, за оцінками нардепа Сергія Нагорняка, якщо зима в Україні буде холодною, графіки відключення світла стануть ще тривалішими через зростання споживання. За його словами, нової генерації вводиться недостатньо в порівнянні з масштабами російських атак на енергооб’єкти. Нагорняк закликав українців «підлаштуватися» під реальність тривалих відключень світла.