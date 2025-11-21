Росіяни знову атакували енергетику України: де є відключення світла

Енергетика / © ТСН.ua

Через російську атаку на енергооб’єкти України у ніч проти 20 листопада знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях. Водночас в усіх регіонах держави діють графіки відключень світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Через наслідки попередніх ворожих атак, 20 листопада в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. Так, діють графіки погодинних відключень світла — обсягом від 2 до 4 черг. Окрім того, діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Також через складну погоду вранці повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів Миколаївської області. Бригади обленерго вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Очікується, що всіх знеструмлених споживачів заживлять до кінця доби.

В «Укренерго» закликали до ощадливого споживання електроенергії.

До слова, за оцінками нардепа Сергія Нагорняка, якщо зима в Україні буде холодною, графіки відключення світла стануть ще тривалішими через зростання споживання. За його словами, нової генерації вводиться недостатньо в порівнянні з масштабами російських атак на енергооб’єкти. Нагорняк закликав українців «підлаштуватися» під реальність тривалих відключень світла.