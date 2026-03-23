Росіяни знову атакували Кривий Ріг — що відомо

У результаті атаки поранення отримали двоє чоловіків.

Анастасія Павленко
Місто пережило атаку / © Getty Images

Росіяни атакували Кривий Ріг. Є поранені люди.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Дістали поранень двоє чоловіків — 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу», — зазначив він.

Через ворожу атаку сталася пожежа, вогонь рятувальники уже приборкали.

Нагадаємо, 22 березня окупанти також атакували місто. У результаті ударів пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури.

