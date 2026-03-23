Росіяни знову атакували Кривий Ріг — що відомо
Росіяни атакували Кривий Ріг. Є поранені люди.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Дістали поранень двоє чоловіків — 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу», — зазначив він.
Через ворожу атаку сталася пожежа, вогонь рятувальники уже приборкали.
Нагадаємо, 22 березня окупанти також атакували місто. У результаті ударів пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури.