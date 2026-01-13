- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 530
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни знову атакували ТЕС ДТЕК: які наслідки
Через удар РФ по ТЕС є пошкодження обладнання. На щастя, інформації про потерпілих немає.
Росія 12 січня знову атакувала ТЕС ДТЕК. Пошкоджене обладнання.
Про це повідомляє ДТЕК.
Як зазначається, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.
«Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025», — наголосили у відомстві.
Цифри від 2022 року
220 — стільки разів з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом;
59 — енергетиків станцій було поранено;
4 — загинуло.
Раніше йшлося про те, що РФ вшосте за місяць атакувала ТЕС ДТЕК.
«Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці», — зазначили у ДТЕК