Росіяни знову атакували українську залізницю: що відомо про наслідки

У суботу, 27 вересня, російські війська атакували безпілотниками залізничну інфраструктура в Одеській області. Сталися пошкодження. Багато потягів знову затримуються.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини”, - розповіли в компанії.

Зазначається, що внаслідок російської атаки минулося без постраждалих серед працівників залізниці та пасажирів. В “УЗ” наголошують, що завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Рух поїздів уже відновлено. Втім, багато рейсів затримуються у дорозі. Зокрема, потяги до Києва, Львова, безпосередньо до Одеси та навіть міжнародні рейси.

Інформація щодо запізнення поїздів на сайті “Укрзалізниці”: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform