ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

Росіяни знову атакували українську залізницю: що відомо про наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © "Укрзалізниця"

У суботу, 27 вересня, російські війська атакували безпілотниками залізничну інфраструктура в Одеській області. Сталися пошкодження. Багато потягів знову затримуються.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини”, - розповіли в компанії.

Зазначається, що внаслідок російської атаки минулося без постраждалих серед працівників залізниці та пасажирів. В “УЗ” наголошують, що завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Рух поїздів уже відновлено. Втім, багато рейсів затримуються у дорозі. Зокрема, потяги до Києва, Львова, безпосередньо до Одеси та навіть міжнародні рейси.

Інформація щодо запізнення поїздів на сайті “Укрзалізниці”: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
364
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie